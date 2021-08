Napoli, Amazon nuovo sponsor: sarà sulla manica della maglia

Il Napoli annuncia che dalla stagione 2021/2022, Amazon sarà sponsor ufficiale di manica del club azzurro: "Con Amazon abbiamo lavorato in piena sintonia sin dal primo giorno, costruendo un rapporto solido e un sodalizio imprenditoriale che può estendersi in maniera proficua e felice nel tempo mirando a obiettivi comuni", ha dichiarato il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che ha già iniziato una collaborazione con Amazon a Los Angeles e Londra in un ambito di produzione televisiva. Amazon, quale partner di e-commerce della SSC Napoli, offre già dal 2018 la possibilità a tutti i tifosi azzurri di trovare su www.amazon.it/napoli i prodotti ufficiali a marchio Napoli.