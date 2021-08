Empoli, rinforzo in attacco per Andreazzoli: è fatta per Cutrone

A dieci giorni esatti dall'esordio in Serie A in cui la neopromossa Empoli affronterà la Lazio, il club toscano chiude un altro colpo importante. Mister Andreazzoli, infatti, avrà a disposizione una pedina in più per il suo attacco. Come riportato da Sky Sport, è stato trovato l'accordo tra Empoli e Wolverhampton per Patrick Cutrone. L'ex attaccante di Fiorentina e Milan diventerà presto un giocatore dell'Empoli. La formula è quella del prestito secco. Con molta probabilità, sarà lui il partner offensivo di Mancuso.