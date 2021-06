Enrico Ruggeri ha esordito con il Sona in Serie D: 9 minuti per il cantante 64enne

Esordio in Serie D per il noto cantante Enrico Ruggeri, sceso quest'oggi in campo con la maglia del Sona. Entrato in campo con la maglia numero 10 nella partita contro la Tritium, l'autore musicale, 64 anni, è rimasto in campo per 9 minuti prima di lasciare nuovamente il campo, regalandosi un momento speciale di fronte peraltro ai tifosi della sua squadra, che hanno potuto assistere personalmente a questo momento, oltre che alla performance dell'ex interista Maicon.