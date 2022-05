“Erede di Mourinho”, la stampa olandese attacca Abraham: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma vince la prima competizione targata UEFA della sua storia ma fa infuriare gli olandesi. Non per il risultato maturato sul campo di Tirana ma per l'atteggiamento adottato dai calciatori di Mourinho, in particolare di Tammy Abraham. Nel secondo tempo della finale di Conference League, sul risultato di 1-0 per i giallorossi. L'attaccante inglese ha conquistato un fallo importante per far rifiatare la sua squadra pressata dal Feyenoord. L'ex Chelsea va a terra e sembra molto dolorante ma, quando viene inquadrato dalle telecamere, manda un occhiolino alla panchina giallorossa. Un gesto poco sportivo che non è passato di certo inosservato. La stampa olandese ci è andata giù pesante: "Abraham si rivela essere un vero allievo di Mourinho”, . “Abraham è stato a terra per un po’. Sono giocatori di José Mourinho per una ragione, non è colpa loro…”, si legge su sportnieuws.nl.