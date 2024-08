Eriksson, Tiero: " Ha lanciato un messaggio di grande attaccamento alla vita "

TUTTOmercatoWEB.com

"Sono rattristato per la scomparsa di Sven-Goran Eriksson. Un uomo, un allenatore che ha lasciato il segno in Italia ed in Europa. Sicuramente un protagonista indiscusso del calcio negli ultimi 40 anni. Eriksson è stato protagonista di pagine importanti sia come allenatore della Lazio che della Roma. Come è noto, era affetto da cancro al pancreas e, dopo aver rivelato che gli restava solo un anno di vita, aveva voluto intraprendere un tour di addio negli stadi che più lo avevano amato. Ha lanciato recentemente un messaggio di grande attaccamento alla vita che ha commosso tutti noi. Da membro della commissione Sanità del Consiglio regionale, tendo a sottolineare che nel Lazio il livello di assistenza e di cura per i pazienti colpiti dai tumori neuroendocrini (tra cui il pancreas) è nettamente migliorato negli ultimi anni. Soprattutto grazie alla presenza di centri di riferimento, con i percorsi assistenziali e la costituzione di un modello di rete per la cura di questi pazienti". Lo dichiara Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive, nonché membro della commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio.