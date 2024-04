ESCLUSIVA | Roma, Fisichella: "Riusciremo a vincere un derby prima o poi. La Lazio..." - VIDEO

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Giancarlo Fisichella, ex pilota di Formula 1 e tifoso della Roma è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni a margine dell’evento nuova Roma XXIVh presso il Forum Sport Center. Chiamato ad esprimere le proprie sensazioni in vista del derby, Fisichella ha dichiarato: “Il derby è sempre una partita difficile per entrambe le squadre, da romanista spero che la Roma riesca a vincere. De Rossi ha fatto delle ottime partite, molti punti. C’è il punto interrogativo sul nuovo allenatore della Lazio. Ha fatto bene alla prima contro la Juve, ma non benissimo la partita in Coppa Italia, vediamo. Sarà interessante, riusciremo a vincere un derby prima o poi, speriamo domenica”.

Ti aspetti una Lazio diversa?

“Per forza deve esserlo, come lo sarà la Roma. Due allenatori diversi dall’ultimo derby fatto, sarebbe bello vedere tutti i giocatori più importanti. So che qualcuno sia infortunato, sarebbe bello vedere entrambe le squadre al completo. Che vinca il migliore, che vinca la Roma (ride, ndr). Pronostico? 2-1 per la Roma, la scaramanzia che cambia?”. CLICCA QUI PER IL VIDEO