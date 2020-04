eSports, la Lazio cade a Pes20: doppio ko con il Nantes

Un'esperienza non iniziata col piede giusto quella della Lazio nel mondo degli eSports. Arriva un'altra sconfitta per i biancocelesti, che si arrendono ai francesi del Nantes. La sfida si è tenuta su Pes20, con un doppio confronto negativo per il club capitolino. Un secco 2 a 0 all'andata, 2 a 1 invece al ritorno. L'unico gol della Lazio, manco a dirlo, lo ha siglato Ciro Immobile.

