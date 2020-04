ESports, mamma li turchi: la Lazio perde a Fifa e a Pes con il Galatasaray

In campo non si può giocare, ma c'è sempre una console per vivere un po' di calcio. Anche i club si sono impegnati nel mondo dell'eSports, tra questi non poteva mancare la Lazio. Proprio ieri, alle 17:00, i biancocelesti hanno affrontato sia a Pes che a Fifa i turchi del Galatasaray. Una giornata da dimenticare. Su Fifa è arrivata una doppia sconfitta, prima per 5 a 2 e poi per 4 a 3. Nella seconda gara in questione, tra l'altro, proprio l'ex biancoceleste Muslera è stato chiamato a calciare un rigore che ha spedito con freddezza in rete. Su Pes non è cambiata la musica, il Galatasaray ha vinto le tre partite in programma: prima 3 a 2, poi 0 a 1, infine 3 a1. Insomma, si spera in tempi migliori con il Joystick in mano. Però è il caso di dirlo, mamma li turchi!

