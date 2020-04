Calciomercato Lazio, Tuttosport: “Inzaghi vuole Insigne”

L’indiscrezione di Tuttoposrt è servita: Simone Inzaghi vorrebbe Lorenzo Insigne alla Lazio. L’obiettivo numero uno per il tecnico biancoceleste è far rimanere tutti i big. E poi chiederà uno sforzo alla società sognando Insigne del Napoli. L’asso della manica di Inzaghi, spiega il quotidiano, potrebbe essere Ciro Immobile, amico intimo di Lorenzo il Magnifico. Ma attenzione alle cifre: il Napoli chiede almeno 60 milioni di euro, un prezzo altissimo per le casse di Lotito. E non solo: Insigne in azzurro guadagna 5 milioni di euro all’anno, una cifra distante dal “tetto” di milioni che ha messo il patron biancoceleste: 3,5. Insomma, l’affare è quasi impossibile.

