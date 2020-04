Lazio, Rambaudi: "Il campionato deve essere terminato. No ai play-off"

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Rambaudi per parlare dell'attuale situazione che il calcio vive: "Taglio stipendi? Si è raggiunto un accordo, già questo è un passo in avanti, un segnale positivo. L'importante è che ci sia coerenza nelle scelte che si faranno, anche sulla ripresa. Tutti devono ripartire insieme, con le stesse modalità. Credo che ci sarà unità di intenti per portare a termine il campionato con tutti i presupposti per non danneggiare nessuno. Play-off e play-out? Non sono d'accordo, deve essere l'ultima ipotesi percorribile. Secondo me il campionato deve essere terminato, con tutte le accortezze del caso. Rinuncerei alla Coppa Italia".