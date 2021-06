EURO 2020, Ceferin: "Non vediamo l'ora che inizi, ma alla fine saremo stanchi"

Il countdown sta per scadere, EURO 2020 si appresta a iniziare e regalare tanta magia. La competizione europea si giocherà in varie città del continente con gli stadi semipieni. Un assaggio del ritorno del pubblico c'è stato nelle finali di Champions e Europa League. A margine di un seminario su clima e ambiente, il presidente UEFA Ceferin ha detto al riguardo: "E' stata un'emozione riaprire ai tifosi per le finali di Europa League e Champions League. E’ completamente differente, a volte ci si dimentica che il calcio è dei calciatori e dei tifosi e tutto il resto è di supporto. Credo che ci aspetti un fantastico Europeo. L'unico problema è che probabilmente alla fine saremo esausti. Non vediamo l'ora che arrivi questo pan-Europeo itinerante e che vinca il migliore!".