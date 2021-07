Euro 2020, in caso di finale l'Italia non resterà a Londra: i dettagli

EURO 2020 - L'Europeo è entrato definitivamente nel vivo. Sono rimaste solo quattro squadre, è tempo di semifinali. Le Final Four di Euro 2020 verranno disputate tutta sotto i riflettori di Wembley, stadio da brividi e ricco di storia. Importanti novità arrivano per l'Italia. Se la Nazionale di Mancini dovesse battere la Spagna in semifinale, sfida in programma martedì alle 21, non resterà a Londra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la UEFA, a differenza delle altre edizioni, non ha imposto l'obbligo di rimanere nella città in cui è organizzata la Final Four. Per questo l'Italia, in caso di successo, lascerà la capitale inglese e farà rientro a Coverciano per preparare al meglio la finalissima.