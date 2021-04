Euro 2020, Malagò: "Ospitare gli Europei è un rischio calcolato"

Durante la conferenza stampa di presentazione del Trophy Tour, Giovanni Malagò si è espresso su Euro 2020 e le partite che l'Italia ospiterà. Ecco le parole del presidente del CONI che ha parlato anche della riapertura dell'Olimpico. "L'11 giugno 2021 sarà una data spartiacque. Questa scommessa di ospitare gli Europei rientra in pieno nel rischio calcolato nominato dal Premier Draghi. Non si poteva prendere una strada diversa. Il 25% del pubblico speriamo sia una base, sono tanti gli eventi che non hanno avuto questo sdoganamento, ma era importante metterci la faccia".