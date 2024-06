Euro 2024, Italia-Spagna all'orizzonte: Spalletti valuta dei cambi

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'esordio vincente contro l'Albania, l'Italia torna in campo giovedì sera nello scontro al vertice con la Spagna. Una partita che potrebbe valere già la qualificazione. Ultimi giorni di allenamenti per le due compagini pronte a darsi battaglia a Gelsenkirchen. Prove tattiche di Spalletti che avrà altri due giorni a disposizione per studiare l'undici anti Furie Rosse.

Come riporta Tuttomercatoweb, il ct starebbe studiando dei cambi di formazione rispetto a quella visto sabato sera. Provati Mancini in difesa e Cristante in mediana, ma potrebbero non essere gli unici. L'allenamento in programma oggi, a porte chiuse, dirà qualcosa di più.