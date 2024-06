Euro2024 | Ungheria, Adam bersaglio sui social: vittima di body shaming

WEBTV LAZIO, LOTITO MINIMIZZA TUDOR: "SI DICE CHE ABBIA FATTO BENE, MA IN REALTÀ..." Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... Dopo le parole pronunciate nella giornata di ieri ai microfoni dell'Ansa, in cui ha spiegato i motivi della rottura con Tudor, oggi il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è tornato a parlare ai microfoni di dotsport.it. Il patron biancoceleste si è... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DAL PORTOGALLO: "INTERESSE PER UN DIFENSORE, MA IL LECCE..." Non solo centrocampo e attacco, la Lazio pensa a sistemare anche la difesa. Oltre alla situazione terzini, di cui vi abbiamo parlato, un rumor dal Portogallo ha acceso i riflettori anche sui centrali. Il portale A Bola infatti ha accostato il 26enne... Non solo centrocampo e attacco, la Lazio pensa a sistemare anche la difesa. Oltre alla situazione terzini, di cui vi abbiamo parlato, un rumor dal Portogallo ha acceso i riflettori anche sui centrali. Il portale A Bola infatti ha accostato il 26enne...