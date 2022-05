Europa League 2022/2023: quali sono le squadre già qualificate

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La corsa per un posto nella prossima Europa League si fa sempre più fitta con la Lazio in leggera posizione di vantaggio su Roma, Fiorentina e Atalanta. Con la nascita della Conference League la seconda competizione europea per club è diventata di gran lunga più competitiva e il rischio di incontrare squadre importanti già fin da subito è piuttosto alto, così come capitato agli uomini di Sarri quest’anno.

SQUADRE SICURE DI UN POSTO – Al momento sono due le formazioni che si sono qualificate per la fase a gironi della prossima stagione, ovvero il Betis Siviglia e il Nantes, rispettivamente vincitrici della Coppa del Re e della Coppa di Francia. Ad onor del vero gli andalusi hanno ancora qualche flebile chance di qualificarsi alla Champions League tramite il campionato, ma i sei punti di distacco dall’Atletico Madrid quarto e i sette dal Siviglia a tre giornate dalla fine non lasciano ben sperare. Disputeranno i play off i belgi del Gent, gli scozzesi Heart of Midlothian e gli ucraini del Dnipro-1.

SQUADRE CHE POTREBBERO QUALIFICARSI – Per il resto all'estero è tutto ancora aperto. Prendendo in considerazione i principali campionati europei in Inghilterra ad oggi le qualificate sarebbero il Tottenham quinto e il Manchester United sesto. Il West Ham settimo e il Wolverhampton ottavo possono ancora sperare. Rischiano invece Chelsea ed Arsenal che devono ancora certificare matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League. In Spagna si giocano un posto Real Sociedad, Villarreal e Athletic Bilbao, in Francia occupa attualmente la quarta piazza (utile per l’Europa League) il Rennes, ma potrebbe essere spodestato da Strasburgo, Nizza e Rennes. Al contempo può ancora raggiungere il Monaco terzo e qualificarsi per i preliminari Champions League. In Germania in attesa dell’ultima giornata e della finale di coppa tedesca tra Lipsia e Friburgo tra le papabili ci sono anche l’Union Berlin e il Colonia.