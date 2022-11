Europa League, altre quattro terze in arrivo dalla Champions: la situazione dei gironi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ultimi novanta minuti della fase a gironi di Champions in vista. Oggi arriveranno i verdetti degli altri quattro gironi. Otto squadre agli ottavi, quattro scenderanno in Europa League e quattro saluteranno tutte le competizioni europee. Di seguito la situazione girone per girone con un occhio di riguardo per le terze classificate che disputeranno i sedicesimi di EL.

GIRONE A - Terza classificata: Ajax

GIRONE B - Terza classificata: Bayer Leverkusen

GIRONE C - Terza classificata: Barcellona

GIRONE D - Terza classificata: Sporting Lisbona

GIRONE D - Chelsea già agli ottavi da primo, Milan avanti di un punto sul Salisburgo. Dinamo Zagabria ferma a 4 ma che può ancora sperare nel terzo posto. Terza classificata: Milan, Salisburgo o Dinamo Zagabria.

GIRONE F - Real Madrid già qualificato. Resta da capire chi gli farà compagnia tra Lipsia e Shakhtar. Gli ucraini devono vincere in terra tedesca per andare avanti, altrimenti sarà Europa League. Celtic ultimo matematicamente. Terza classificata: Lipsia o Shakhtar.

GIRONE G - Borussia Dortmund e Manchester City già sicure rispettivamente del secondo e del primo posto. Siviglia terzo che non può essere scavalcato dal Copenaghen. Gli spagnoli scendono in Europa. Terza classificata: Siviglia.

GIRONE H - Benfica e PSG si giocheranno il primato nell'ultima giornata. In EL una tra Juventus e Maccabi Haifa, terze pari merito a quota 3 punti. Terza classificata: Juventus o Maccabi Haifa.