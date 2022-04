Europa League, chi si qualifica? ecco cosa dice il regolamento

Sei partite al termine del campionato e tutto è ancora da decidere in zona Europa. Lo sprint della Juventus sembra aver chiuso definitivamente, o quasi, il discorso Champions. I bianconeri hanno in pugno la qualificazione così come Inter, Napoli e Milan. Restano altre quattro squadre a giocarsi i restanti tre posti europei. Lazio, Roma, Atalanta e Fiorentina, tutte racchiuse nel giro di pochissimi punti, sono in corsa per l'Europa League. La situazione è apertissima e può cambiare di settimana in settimana. Accederanno alla fase a gironi di Europa League la quinta e la sesta classificata, a meno che la Viola non dovesse vincere la Coppa Italia conquistando automaticamente l'accesso diretto. Il settimo posto, invece, vale la Conference League. In caso di arrivo a pari punti, la classifica sarà decisa in base ai punti fatti negli scontri diretti e in caso di ulteriore parità varranno la differenza reti negli scontri diretti e la differenza reti generale. La Lazio è in vantaggio negli scontri con Atalanta e Fiorentina, non sulla Roma.