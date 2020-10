Europa League, i risultati delle 18.55: bene Villarreal e Leicester, flop Tottenham

Terminata la prima tranche delle partite di Europa League. Ben 12 le partite disputate alle 18:55. Vince agevolmente il Milan in casa contro lo Sparta Praga 3-0, grazie alle reti di Brahim Diaz, Leao e Dalot. Cade 1-0 il Tottenham in trasferta contro l'Anversa, decide il gol di Refaelov. Tre punti anche per Villarreal e Leicester che vincono in trasferta contro Qarabag e AEK Atene. L'Hoffenheim espugna il campo del Gent con un perentorio 4-1. Nel girone del Milan, pareggio 2-2 fra Lille e Celtic. Lo Stella Rossa dilaga 5-1 sullo Slovan Liberec. Ecco tutto i risultati :

Milan-Sparta Praga 3-0

Lille-Celtic 2-2

Anversa-Tottenham 1-0

Qarabag-Villarreal 1-3

Stella Rossa-Slovan Liberec 5-1

Gent-Hoffenheim 1-4

Lask-Ludogorets 4-3

Feyenoord-Wolfsberger 1-4

AEK Atene-Leicester 1-2

CSKA Mosca-Dinamo Zagabria 0-0

Sivasspor-Maccabi Tel Aviv 1-2

Zorya-Braga 1-2