Europa League, il Manchester United fa fuori il Milan: tutte le squadre qualificate ai quarti

Si concludono gli ottavi di finale di Europa League. Dopo i risultati delle 18:55, altri quattro versetti alle 21. Ai quarti non ci sarà il Milan che viene eliminato dal Manchester United. A San Siro va in scena una partita maschia e non troppo divertente. Dopo l'1-1 di Old Trafford i rossoneri non riescono a ripetere l'ottima prestazione e devono arrendersi a una magia di Pogba al minuto 49. Il centrocampista francese risolve una mischia in area di rigore superano Donnarumma con un destro chirurgico sotto alla traversa. Insieme ai Red Devils approdano ai quarti anche Ajax, Villarreal, Slavia Praga, Roma, Granada, Dinamo Zagabria e Arsenal.

I RISULTATI DELLE 21

Milan - Manchester United 0-1 (and 1-1)

Young Boys - Ajax 0-2 (and 0-3)

Villarreal - Dinamo Kiev 2-0 (and 2-0)

Rangers - Slavia Praga 0-2 (and 1-1)