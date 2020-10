Europa League, il Milan si salva dopo 24 rigori: rossoneri ai gironi

Saranno tre le squadre italiane ai gironi di Europa League: Napoli, Roma e Milan. I rossoneri hanno battuto questa sera il Rio Ave nell'ultimo turno preliminare. Partita strana, quasi surreale quella andata in scena in Portogallo. I 90 minuti terminano 1-1. Ai supplementari va in vantaggio il Rio Ave con Gelson. Al 120' pareggia Calhanoglu dal dischetto. Poi succede davvero l'impossibile. Ben 24 calci di rigore durante la lotteria. Battono anche i portieri che sparano entrambi alto il pallone. Alla fine la decide Donnarumma, protagonista di una parata provvidenziale sul rigore di Aderlan Santos. Il risultato finale è 11-10 per i rossoneri. Grande gioia per il Milan che accede alla fase a gironi della competizione. Nella giornata di domani ci saranno i sorteggi.

