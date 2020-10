Europa League, il programma di oggi: il Napoli contro David Silva, Roma e Milan in casa

Poche ore all'inizio della seconda giornata di Europa League. 24 match i programma come al solito divisi tra le 18:55 e le 21. Spiccano le gare delle tre italiane con il Milan che ospiterà i cechi dello Sparta Praga per dare continuità al successo della settimana scorsa contro il Celtic. Più tardi il Napoli gioca in Spagna contro la Real Sociedad di David Silva, in testa al girone. Gli azzurri vorranno riscattare la brutta sconfitta di giovedì scoravo contro l'Az Alkmaar. La Roma affronta all'Olimpico i bulgari del CSKA Sofia reduci dalla sconfitta contro il Cluj.

IL PROGRAMMA COMPLETO

18:55

Zorya Luhansk – Braga

AEK Atene – Leicester

Milan – Sparta Praga

Lille – Celtic

Qarabag – Villarreal

Sivassport – Maccabi Tel Aviv

LASK – Ludogorets

Royal Antwerp – Tottenham

CSKA Mosca – Dinamo Zagabria

Feyenoord – Wolfsberger

Stella Rossa – Slovan Liberec

Gent – Hoffenheim

21:00

Roma – CSKA Sofia

Cluj – Young Boys

Molde – Rapid Vienna

Arsenal – Dundalk

Slavia Praga – Bayer Leverkusen

Nizza – Hapoel Be’er Sheva

Benfica – Standard Liegi

Rangers – Lech Poznan

Omonia – PSV Eindhoven

Granada – PAOK

AZ Alkmaar – Rijeka

Real Sociedad – Napoli