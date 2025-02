Europa League, il programma di oggi: in campo Roma e non solo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Siamo al secondo atto dei play-off che decreteranno l'accesso agli ottavi di finale di Uefa Europa League. Per la Roma è tutto da decidere, visto il punteggio di 1-1 maturato all'andata; i giallorossi se la vedranno in casa con il Porto alle ore 18,45. Alle 21 Plzen e Ferencvaros si affrontano in una sfida che in chiave sorteggio potrebbe interessare anche la Lazio. Ecco il programma completo della giornata:

Bodo/Glimt - Twente 18,45

FCSB - Paok 18,45

Galatasaray - Alkmaar 18,45

Roma - Porto 18,45

Ajax - Royale Union SG 21,00

Anderlecht - Fenerbahce 21,00

Plzen - Ferencvaros 21,00

Real Sociedad - Midtjylland 21,00