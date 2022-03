Europa League, l'Eintracht batte il Betis: la magia di Kostic - VIDEO

È tornata l’Europa League con gli ottavi di finale e nella giornata di ieri tra le squadre scese in campo c’erano anche Real Betis e Eintracht Francoforte. Una sfida intensa quella che si è disputata a Siviglia e che ha visto i tedeschi aggiudicarsi la gara d'andata battendo gli spagnoli 2 a 1. Tra i protagonisti del match c’è sicuramente Filip Kostic che ha sbloccato il risultato, nel primo tempo, con un eurogol facendo impazzire tifosi e amanti del calcio. Il talento serbo continua a esprimersi ad alti livelli attirando su di sé le attenzioni di diversi club europei.

What a goal from Kostic against Betis pic.twitter.com/Xt4Onxhz0y