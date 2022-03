Lazio, la migliore in Serie A per tiri in porta e in Europa… FOTO

La Lazio sta crescendo e i miglioramenti si notano non solo sul campo ma anche nei numeri. Secondo una statistica riportata da Opta, i biancocelesti sono la miglior squadra in Serie A per percentuale di tiri convertiti: 18,3%. Un dato importante che se rapportato a livello europeo permette alla squadra di Sarri di posizionarsi, nella top 5 dei migliori campionati, al terzo posto di una classifica che vede in vetta il Borussia Dortmund e subito dopo il Bayer Leverkusen rispettivamente a quota 18,9% e 18,8%.

18.3 - Lazio have the highest shot conversion rate in Serie A this season (18.3%), fewer only than Borussia Dortmund (18.9%) and Bayer Leverkusen (18.8%) in the big-5 European leagues in 2021/2022 campaign so far. Efficient. pic.twitter.com/T37RIcv5Ns