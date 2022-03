Lazio, la spinta dei tifosi: Curva Nord e Distinti Nord Ovest esauriti per il derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio prepara la partita contro il Venezia di lunedì, con il derby del 20 marzo sullo sfondo. Proprio in vista della stracittadina i tifosi biancocelesti stanno mandando un segnale forte e chiaro di vicinanza alla squadra: secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei i biglietti di Curva Nord e Distinti Nord Ovest sono già esauriti. Staccati 12 mila tagliandi, con una forte impennata negli ultimi giorni, quando è stata aperta la vendita libera. Fino a lunedì, nella fase riservata agli abbonati della stagione 2019-20, il dato era fermo a 3 mila. Rimangono altri 3 mila biglietti disponibili per i Distinti Nord Est e un piccolo numero in Tribuna Monte Mario lato Nord. Con i ritmi degli ultimi giorni non sarà difficile polverizzarli. Contro la Roma Sarri e i giocatori avranno dalla loro parte la spinta straordinaria dei tifosi.