Europa League, le avversarie della Lazio: il Galatasaray delude in trasferta

Nella quattordicesima giornata di Premier League turca, il Galatasaray non va oltre lo 0-0 sul campo dello Yeni Malatyaspor. A Malatya finisce a reti bianche una partita molto nervosa. Un pareggio che sicuramente fa sorridere di più la squadra di casa che guadagna un punto importante in ottica salvezza. Sette ammoniti e un espulso per le due compagini che non hanno trovato il gol ma se le sono date di santa ragione. I giallorossi di Terim restano ancorati all'ottavo posto in classifica. La vetta dista ben 14 punti. Il prossimo impegno del Galatasaray sarà sabato prossimo in campionato contro l'Altay e poi il match fondamentale in Europa League contro la Lazio giovedì 9 dicembre.