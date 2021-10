Europa League, le avversarie della Lazio: il Marsiglia crolla e ora è quinto

Nell'ottava giornata di Ligue 1, il Marsiglia crolla in trasferta contro il Lille. Gli uomini di Sampaoli escono sconfitti 2-0 dallo Stadio Pierre-Mauroy. A segno per i padroni di casa due volte il classe 2000 David con un gol per tempo. Da segnalare l'espulsione dell'ex Roma Under per doppia ammonizione e l'ingresso in campo di Milik che torna dunque a disposizione del tecnico anche per il match di Europa League che attende i francesi contro la Lazio, valido per la terza giornata della fase a gironi in programma giovedì 21 ottobre allo Stadio Olimpico ore 18:45.