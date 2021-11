Europa League, non solo la Lazio: tutte le partite in programma oggi

Si inizia a intravedere il traguardo, la fine è sempre più vicina. Mancano solo 180 minuti al termine della fase a gironi di Europa League. Due squadre per ogni gruppo accederanno alla fase a eliminazione diretta, la terza classificata scende in Conference, mentre la quarta dirà addio alle coppe europee. Oggi si scende in campo, come di consueto, in due turni. Il primo alle 18:45, che vedrà impegnata anche la Lazio sul campo della Lokomotiv Mosca, il secondo alle 21. L'altra gara del girone E, Galatasaray-Marsiglia, verrà disputata in contemporanea con il match dei biancocelesti. Queste tutte le partite in programma oggi.

EUROPA LEAGUE

18.45

Bayer Leverkusen – Celtic

Dinamo Zagabria – Genk

Galatasaray – Marsiglia

Lokomotiv Mosca - Lazio

Midtjylland – Braga

Betis - Ferencvaros

Rapid Vienna - West Ham

Stella Rossa - Ludoforets



21.00

Leicester – Legia Varsavia

Monaco – Real Sociedad

Olympiacos – Fenerbahçe

PSV Eindhoven – Sturm Graz

Rangers – Sparta Praga

Brondby - Lione

Eintracht Francoforte - Anversa