Europa League, scelto l'arbitro di Lazio - Porto: i numeri con le italiane

Archiviata la pratica Cagliari, il prossimo obiettivo sarà il Porto. Giovedì andrà in scena la quarta gara del girone unico di Europa League e la Lazio non ha intenzione di abbassare la guardia. Nel frattempo, come riporta TMW, è stato annunciato l'arbitro del match: sarà Georgi Kabakov. Sono anni che il fischietto bulgaro arbitra in questa competizione, non è mai andato oltre i sedicesimi di finale e stando alle statistiche si presenta come un arbitro dal cartellino facile. Inoltre, sono solo due i precedenti con squadra italiana, ed è stata la Roma in entrambe le occasioni. La prima risale al 20 febbraio 2020, Roma - Gent 1-0 (andata dei sedicesimi di finale). Mentre l'ultima, nello specifico, risale allo scorso 26 settembre, ovvero la gara dell'olimpico contro l'Athletic Bilbao terminata 1-1.