Europa League, si parte con i quarti di finale: il programma della serata

Dopo le due serate di Champions League, stasera torna in campo anche l'Europa League. Le 8 squadre rimaste si sfideranno per i match di andata dei quarti di finale che si disputeranno tutti alle ore 21:00. La Roma sarà impegnata in casa dell'Ajax, mentre il Manchester United volerà in Spagna a Granada. Concludono il programma l'Arsenal che ospiterà lo Slavia Praga e Dinamo Zagabria - Villarreal. Di seguito il calendario della serata.

Dinamo Zagabria - Villarreal ore 21:00

Ajax - Roma ore 21:00

Arsenal - Slavia Praga ore 21:00

Granada - Manchester United ore 21:00