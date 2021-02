Europa League, tutte le squadre qualificate agli ottavi di finale

L'Europa League ha emesso nella giornata di oggi i suoi verdetti in una serata a due facce per le italiane. Il Napoli viene eliminato dal Granada mentre Milan e Roma si qualificano per gli ottavi di finale. Si qualifica anche l'Ajax che batte per 2-1 il Lilla, vittoria e qualificazione sofferta anche per l'Arsenal che si è imposto per 3-2 sul Benfica e anche il Molde passa al turno successivo grazie allo 0-2 sull'Hoffenheim. Tutto facile per i Rangers e passaggio del turno anche per lo Shakhtar. Pesante eliminazione invece per il Leicester battuto dallo Slavia Praga per 0-2, stessa sorte anche per il Salisburgo che soccombe per 2-1 al Villareal. Si qualificano agli ottavi anche la Dynamo Kyiv, la Dinamo Zagabria, lo Young Boys insieme al Manchester United e all' Olympiakos.

TUTTI I RISULTATI

Ajax - Lilla: 2-1

Arsenal - Benfica: 3-2

Hoffenheim - Molde: 0-2

Napoli - Granada: 2-1

Rangers - Antwerp: 5-2

Shakhtar - M. Tel Aviv: 1-0

Villareal - Salisburgo: 2-1

Brugge - Dinamo Kyiv: 0-1

Dinamo Zagabria - Krasnodar: 1-0

Leicester - Slavia Praga: 0-2

Leverkusen - Young Boys: 0-2

Manchester United - Real Sociedad: 0-0

Milan - Stella Rossa: 1-1

PSV - OLympiakos: 2-1

Roma - Braga: 3-1

