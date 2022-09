Una vera e propria impresa quella di oggi dell'Ital Basket. Gli azzurri allenati da Pozzecco battono la Serbia in una gara epica vinta per 94 a 86. Una prestazione di squadra che ha sovvertito ogni pronostico e ha fatto espoldere di gioia non solo tutti i tifosi ma anche il ct. Adesso l'Italia approda ai quarti degli Europei dove incontrerà la Francia.