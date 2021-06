Europei, il muro giallo regge ancora: la Svezia inchioda la Spagna sullo 0-0

L'esordio della Spagna a Euro 2020 non è dei migliori. Nel primo match della competizione, le Furie Rosse si infrangono sulla Svezia che tira su il muro e conquista un punto preziosissimo. A Siviglia, finisce 0-0 ma le emozioni non mancano di certo. Lo spartito del match è sempre lo stesso: monologo della Roja per 90 minuti più recupero, ma la squadra di Luis Enrique pecca di concretezza sotto porto con Morata e compagni che non riescono a gonfiare la rete. La Svezia è solida e, con il consueto è solido 4-4-2, guadagna un punto importante in chiave qualificazione anche grazie a un super Olsen che dice di no a tutti i tentativi spagnoli.