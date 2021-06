Europei, si parte l’11 giugno: regolamento, calendario e gironi

Manca sempre meno all'inizio degli Europei. Tra 5 giorni, venerdì 11 giugno alle 21, si aprono le danze con il match inaugurale tra Italia e Turchia all'Olimpico. Ventiquattro squadre pronte a darsi battaglia sul campo. Solo una riuscirà ad alzare il tanto ambito trofeo. Per la prima volta il campionato europeo sarà svolto in maniera itinerante per tutto il continente. Saranno infatti ben 11 le città che ospiteranno la manifestazione: Londra, Inghilterra: Wembley Stadium, San Pietroburgo, Russia: Saint Petersburg Stadium, Baku, Azerbaigian: Olimpiya Stadionu, Monaco, Germania: Football Arena München, Roma, Italia: Olimpico in Roma, Amsterdam, Olanda: Johan Cruijff Arena, Bucarest, Romania: Arena Nationala, Budapest, Ungheria: Ferenc Puskás Stadium, Copenhagen, Danimarca: Parken Stadium, Glasgow, Scozia: Hampden Park, Siviglia, Spagna: Estadio La Cartuja Sevilla.

GIRONI - Ecco i sei raggruppamenti di Euro 2020. Gruppo A: Turchia, Italia, Galles, Svizzera. Gruppo B: Danimarca, Finlandia, Belgio, Russia. Gruppo C: Olanda, Ucraina, Austria, Macedonia del Nord. Gruppo D: Inghilterra, Croazia, Scozia, Repubblica Ceca. Gruppo E: Spagna, Svezia, Polonia, Slovacchia. Gruppo F: Ungheria, Portogallo, Francia, Germania.

REGOLAMENTO - Le prime due qualificate di ogni raggruppamento (dunque 12 in totale) approdano direttamente agli ottavi di finale. Ma anche chi non è arrivato al primo o al secondo posto avrà comunque la possibilità di passare il turno, in quanto la batteria delle migliori 16 del torneo dovrà essere completata da altre 4 formazioni. Ed è qui che entrano in campo le migliori terze dei gironi.

IL CALENDARIO

Fase a Gironi

Venerdì 11 giugno

Gruppo A: Turchia-Italia (21.00, Roma)

Sabato 12 giugno

Gruppo A: Galles-Svizzera (15.00, Baku)

Gruppo B: Danimarca-Finlandia (18.00, Copenaghen)

Gruppo B: Belgio-Russia (21.00, San Pietroburgo)

Domenica 13 giugno

Gruppo D: Inghilterra-Croazia (15.00, Londra)

Gruppo C: Austria-Macedonia del Nord (18.00, Bucarest)

Gruppo C: Olanda-Ucraina (21.00, Amsterdam)

Lunedì 14 giugno

Gruppo D: Scozia-Repubblica Ceca (15.00, Glasgow)

Gruppo E: Polonia-Slovacchia (18.00, San Pietroburgo)

Gruppo E: Spagna-Svezia (21.00, Siviglia)

Martedì 15 giugno

Gruppo F: Ungheria-Portogallo (18.00, Budapest)

Gruppo F: Francia-Germania (21.00, Monaco di Baviera)

Mercoledì 16 giugno

Gruppo B: Finlandia-Russia (15.00, San Pietroburgo)

Gruppo A: Turchia-Galles (18.00, Baku)

Gruppo A: Italia-Svizzera (21.00, Roma)

Giovedì 17 giugno

Gruppo C: Ucraina -Macedonia del Nord (15.00, Bucarest)

Gruppo B: Danimarca-Belgio (18.00, Copenaghen)

Gruppo C: Olanda-Austria (21.00, Amsterdam)

Venerdì 18 giugno

Gruppo E: Svezia-Slovacchia (15.00, San Pietroburgo)

Gruppo D: Croazia-Repubblica Ceca (18.00, Glasgow)

Gruppo D: Inghilterra-Scozia (21.00, Londra)

Sabato 19 giugno

Gruppo F: Ungheria-Francia (15.00, Budapest)

Gruppo F: Portogallo-Germania (18.00, Monaco di Baviera)

Gruppo E: Spagna-Polonia (21.00, Siviglia)

Domenica 20 giugno

Gruppo A: Italia-Galles (18.00, Roma)

Gruppo A: Svizzera-Turchia (18.00, Baku)

Lunedì 21 giugno

Gruppo C: Macedonia del Nord-Olanda (18.00, Amsterdam)

Gruppo C: Ucraina-Austria (18.00, Bucarest)

Gruppo B: Russia-Danimarca (21.00, Copenaghen)

Gruppo B: Finlandia-Belgio (21.00, San Pietroburgo)

Martedì 22 giugno

Gruppo D: Repubblica Ceca-Inghilterra (21.00, Londra)

Gruppo D: Croazia-Scozia (21.00, Glasgow)

Mercoledì 23 giugno

Gruppo E: Slovacchia-Spagna (18.00, Siviglia)

Gruppo E: Svezia-Polonia (18.00, San Pietroburgo)

Gruppo F: Germania-Ungheria (21.00, Monaco di Baviera)

Gruppo F: Portogallo-Francia (21.00, Budapest)

Ottavi di finale

Sabato 26 giugno

1: 2A-2B (18.00, Amsterdam)

2: 1A-2C (21.00, Londra)

Domenica 27 giugno

3: 1 -3D/E/F (18.00, Budapest)

4: 1B-3A/D/E/F (21.00, Siviglia)

Lunedì 28 giugno

5: 2D-2E (18.00, Copenaghen)

6: 1F-3A/B/C (21.00, Bucarest)

Martedì 29 giugno

7: 1D-2F (18.00, Londra)

8: 1E-3A/B/C/D (21.00, Glasgow)

Quarti di finale

Venerdì 2 luglio

QF1: Vincente 6-Vincente 5 (18.00, San Pietroburgo)

QF2: Vincente 4-Vincente 2 (21.00, Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio

QF3: Vincente 3-Vincente 1 (18.00, Baku)

QF4: Vincente 8-Vincente 7 (21.00, Roma)

Semifinali

Martedì 6 luglio

SF1: Vincente QF2-Vincente QF1 (21.00, Londra)

Mercoledì 7 luglio

SF2: Vincente QF4-Vincente QF3 (21.00, Londra)

Finale

Domenica 11 luglio

Vincente SF1-Vincente SF2 (21.00, Londra)