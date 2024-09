EURORIVALI - Ajax, un'altra partita annullata: cosa sta accadendo in Olanda

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Ajax-Utrecht non si disputerà domenica prossima 15 settembre. La partita valevole per la quinta giornata di Eredivisie è stata rinviata a data da destinarsi a causa di uno sciopero della polizia olandese. Lo stesso motivo che aveva già fatto saltare il match contro il Feyenoord, il 1° settembre scorso. Le forze di sicurezza stanno protestando per un piano pensionistico migliore causando però disagi nella società. Questa situazione continua da diverse settimane e molti stadi si trovano senza poliziotti.

"Il rinvio di Ajax-Utrecht è una grande delusione per i club e i loro tifosi, ma l'ordine pubblico e la sicurezza della città sono le nostre priorità e non possiamo correre alcun rischio in questa vicenda", queste le parole scritte nel comunicato congiunto diffuso dalla polizia, dal Comune di Amsterdam e dalla Procura.