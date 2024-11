EURORIVALI - Il Porto cala il poker contro l'Estoril: la Lazio è avvisata

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Lazio è attesa da una settimana rovente con 3 gare in 7 giorni. Tra Cagliari e Monza, nel mezzo, c'è il Porto. La squadra portoghese è tra le avversarie più temibili del girone unico di Europa League e dimostra la sua forza anche in campionato. Infatti, nella serata di lunedì ha battuto per 4-0 l'Estoril Praia in una gara senza storia. La doppietta di Galeno insieme alle reti di Danny Namaso e Pepe lanciano i dragões a meno 3 dallo Sporting capolista a punteggio pieno. L'ex squadra di Conceição lancia il messaggio a Baroni, è un osso duro e non sarà facile da battere. La Lazio, che ospiterà i portoghesi a Roma, è avvisata.