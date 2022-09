EURORIVALI - Lo Sturm Graz non sbaglia: adesso è terzo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bella e importante vittoria per lo Sturm Graz che conquista tre punti nell'ottava giornata del massimo campionato danese. La squadra di Ilzer si impone sul campo del Klagenfurt, settima forza in classifica. Il risultato finale è 0-2. A segno Ljubic ed Emegha. Gli ospiti, che giovedì prossimo affronteranno il Feyenoord nel girone di Europa League dove c'è anche la Lazio, mantengono il passo di Salisburgo e LASK e adesso occupano il terzo posto in classifica a quota 12 punti.