EURORIVALI - Mezzo passo falso per il Feyenoord: Slot perde posizioni

Un pari che sa di sconfitta per il Feyenoord che, nell'ottava giornata di Eredivisie, fa 1-1 sul campo del Nijmegen, decima forza del campionato. In vantaggio ci vanno gli ospiti con Timber, poi arriva il pari firmato Marquez. Succede tutto nel primo tempo. La squadra di Slot perde punti e posizioni in classifica. Adesso è quarta dietro AZ Alkmaar, Ajax e PSV. Il prossimo impegno sarà in Europa League contro i danesi del Midtjylland.