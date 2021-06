Everton, AAA allenatore cercasi: oltre a Espirito Santo sondato anche Pirlo

Oltre alla Lazio, anche altri top club come l'Everton stanno cercando un nuovo allenatore a cui affidare la direzione tecnica. I Toffees hanno da poco lasciato Carlo Ancelotti, tornato al Real Madrid, e stanno cercando un sostituto. Oltre ai profili di Benitez, Moyes e Espirito Santo, gli inglesi avrebbero studiato quello di Andrea Pirlo, rimasto libero dopo l'addio alla Juventus. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, il Maestro e la società di Liverpool sarebbero entrati in contratto nelle ultime ore, ma una decisione vera e propria verrà presa nelle prossime ore. Sullo sfondo, per l'Everton, rimane anche Claudio Ranieri. L'ormai ex Sampdoria conosce bene la Premier League (ha realizzato la favola Leicester nel 2016) e può portare in alto anche la squadra del Merseyside.

INTRECCIO LAZIO - Questo interesse da parte dell'Everton nei confronti dell'ex Juventus allerta la Lazio, che lo aveva tenuto in considerazione, così come per Espirito Santo, nel caso in cui l'operazione con Sarri non dovesse andare in porto. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, anche perché i biancocelesti stanno concentrando le energie per concludere l'operazione con il tecnico toscano.