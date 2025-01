Ex Lazio, Candreva e una proposta dalla Serie C: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Antonio Candreva aspetta l'occasione giusta per tornare a giocare. Dopo l'ultima esperienza, finita male, con la Salernitana, l'ex attaccante della Lazio è rimasto svincolato. Non si è ancora ritirato, c'è la possibilità di trovare una nuova squadra. Secondo quanto riportato da Sportitalia, negli ultimi tempi si è fatto avanti il Trapani, all'ottavo posto nel girone C di Serie C, che ha fatto la sua proposta. Il presidente Antonini, lazialissimo, pensa in grande: nel mirino c'è anche Mario Balotelli in rotta con il Genoa.