Ex Lazio | Keita ha scelto: ecco dove giocherà in questa stagione - FOTO

Keita Baldé ha trovato squadra. L'ex attaccante della Lazio era rimasto svincolato dopo l'avventura all'Espanyol in prestito dallo Spartak Mosca. Adesso ha firmato per il Sivasspor, in Turchia, dove affronterà Ciro Immobile approdato al Besiktas. Nelle ultime settimane per il classe '95 si era vociferata anche la possibilità di un ritorno in Italia alla Juve Stabia. Invece, poi, ha deciso di continuare la sua carriera altrove. Di seguito l'annuncio.