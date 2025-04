Ex Lazio, Kompany su Inzaghi: "Mi ricorda un po' Mancini"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

Torna la Champions League e l'unica italiana ancora in corsa è l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sfideranno il Bayern Monaco di Vincent Kompany, una squadra che dovrà fare a meno di tanti giocatori ma che rimane comunque la squadra più forte della Germania. L'allenatore belga nella giornata di ieri ha parlato ai microfoni di Sky Sport, ecco di seguito le sue parole sul lavoro di Simone Inzaghi: "L'importante è sempre avere i buoni giocatori in campo e sia l'Inter che il Bayern Monaco li hanno, è per questo che i tifosi verranno allo stadio domani sera. Come allenatori italiani ho avuto Mancini e per certi versi un po' Inzaghi lo ricorda".