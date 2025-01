Ex Lazio, Nedved vola in Arabia Saudita: sarà dirigente dell'Al-Shabab

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova avventura per Pavel Nedved. Come riportato da TMW, l'ex Lazio ha firmato con l'Al-Shabab, squadra che milita nel campionato saudita. Da dirigente affiancherà Fatih Terim, nuovo allenatore del club chiamato in sostituzione di Vitor Pereira, passato al Wolverhampton in Premier League. Dopo le dimissioni a seguito del processo sportivo che ha coinvolto la vecchia dirigenza bianconera, Nedved riparte dalla squadra dove militano due vecchie conoscenze del campionato italiano come Giacomo Bonaventura e Wesley Hoedt.