Ex Lazio, Vieri su Conceicao: "Ci vuole tempo. E sullo scudetto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Vieri, ex attaccante di Inter, Lazio e Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW durante la presentazione dell'album Panini. Il bomber ha toccato vari temi, tra cui la lotta scudetto, la "pareggite" della Juventus e sul suo ex compagno ai tempi della Lazio, Sergio Conceicao. Ecco di seguito le sue parole:

LOTTA SCUDETTO - "Inter e Napoli sono quelle che a oggi sembrano più pronte. La Juve sta pareggiando tantissimo, il Milan sta facendo un po' di fatica. Loro due, insieme all'Atalanta, lotteranno per il titolo".

PAREGGITE JUVENTUS - "È un momento un po' così, mancano un po' di giocatori, non stanno facendo come ci aspettavamo, questo bisogna dirlo. Sono troppi pareggi per una squadra come la Juventus. Fabregas ha detto che la Serie A è molto difficile, ha ragione... Se lo dice lui che ha giocato in Spagna e in Inghilterra. È difficile battere tutti".

KOLO MUANI - "Vediamo, non mettiamogli pressioni inutili. La Juve ha una buona rosa, diamo un po' di tempo ai nuovi per ambientarsi, devono migliorare come squadra e fare vittorie".

CRITICHE ALL'INTER - "Quando l'Inter non vince uno si chiede sempre il perché? Hanno la rosa più importante d'Italia. Si gioca ogni 3 giorni... Di Lautaro ora non dite niente? Fate delle figuracce (ride, ndr)".

CONCEICAO - "Sì, a Riyad ha fatto due vittorie incredibili. Era sotto entrambe le gare, questo ti dà a livello morale qualcosa di importante. Ci sono tanti problemi, ci vuole tempo, ma a livello caratteriale darà loro tanto".