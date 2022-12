F. Inzaghi: "Simone ha più pressioni di me. La sosta? Anomala..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Al Club di Sky Sport ha parlato l'allenatore della Reggina Filippo Inzaghi, attualmente in seconda posizione in classifica in Serie B. Pippo si è espresso sul fratello, ex tecnico della Lazio oggi all'Inter: "Simone ha sicuramente tante più pressioni di me. Allenare quelle squadre, e l'ho passato sulla mia pelle, non è semplice perché a volte quando perdi, se non hai tanta forza dentro, ti sembra come se non capisci niente. Ti danno tutti addosso, con i social poi... Quello che ci salva è il lavoro, la passione. I nostri genitori ci hanno fatti studiare, ci hanno dato ottimi insegnamenti. Siamo una coppia affiata e cresciuta con amore. La sosta? Sicuramente fermarsi così tanto è anomalo, ma non ho ancora avuto modo di parlare con mio fratello di questo aspetto visto che era a Malta".