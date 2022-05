F1 | Ufficiale, Ferrari: rivelato il motivo del ritiro di Leclerc in Spagna

Il ritiro di Charles Leclerc in Spagna ha lasciato tutti sgomenti. Il pilota della Ferrari ha ricevuto poco fa il risultato dell'analisi del suo motore "fermatosi" in Spagna. Il comunicato della Ferrari lascia poco spazio ad interpretazioni: un problema troppo grave. Clicca qui per leggere l'articolo integrale e il -> comunicato ufficiale Ferrari sulla causa del ritiro di Leclerc <-