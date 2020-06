Fasi finali Champions e Europa League: possibile apertura parziale ai tifosi

Sarà una giornata molto importante, quella di mercoledì 17 giugno per il calcio europeo. Il Comitato Esecutivo dell’Uefa infatti, si riunirà per decidere le sedi delle partite finali di Champions League ed Europa League. Se i ritorni delle partite mancanti degli ottavi della massima competizione europea si giocheranno negli stadi delle rispettive squadre, si sceglierà una sede unica per le final eight. Lisbona, sembra essere la città che ospiterà le ultimissime fasi della Champions, con Turchia e Spagna sullo sfondo, mentre la Germania sembrerebbe la scelta ideale per l’Europa League.



POSSIBILI RIAPERTURE – Come riporta Sportmediaset, l’intenzione dell’Uefa sarebbe quella di aprire a una piccola parte di tifosi gli stadi che ospiteranno le fasi finali delle competizioni europee. La possibilità dunque di aprire a pochi tifosi gli stadi, diventerebbe un criterio fondamentale di scelta nella riunione del 17 giugno del Comitato Esecutivo dell’Uefa che i paesi in lizza dovranno garantire.