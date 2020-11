Felipe Anderson, la sorella Juliana si espone: "Al Porto poco spazio, parlerò con il club"

Non sta vivendo un periodo felice l'ex biancoceleste Felipe Anderson che in estate è passato dal West Ham al Porto allenato sempre da un ex Lazio Sergio Conceição. Pochissimo spazio da inizio stagione, appena 49 minuti, che hanno portato il brasiliano a fare ragionamenti circa il suo futuro senza escludere un possibile addio già a gennaio. A suo nome si è esposta in prima persona la sorella-agente Juliana Gomes che con una nota inviata al giornale Record ha espresso lo stato d'animo del fratello: “Felipe è stato portato in Portogallo da agenti che non si occupano più della sua carriera. Solo io posso parlare ufficialmente a suo nome. Avrò un incontro con il club per informarli di questo nuovo scenario e anche per cercare di capire se Felipe potrà ricevere le opportunità che pensava di avere qui in Portogallo, cioè di giocare e aiutare il Porto. Finora non ha avuto molte occasioni. Garantisco che ha lavorato con serietà e non ha avuto nessun tipo di problema extra-campo o personale. Felipe è molto concentrato e continuerà a lottare per il suo spazio con la stessa buona condotta che ha sempre contraddistinto la sua carriera".

