Ferlaino: "Il Napoli di Spalletti come quello di Sarri? Ecco cosa vi dico..."

Maurizio Sarri per il Napoli è l’allenatore del record di punti in Serie A, 91 nel 2017-18. L’attuale tecnico della Lazio non è riuscito a vincere lo Scudetto, ma la sua squadra ha segnato un’epoca per organizzazione e stile di gioco, una specie di Olanda degli anni settanta calata nel campionato italiano della fine degli anni duemiladieci. Per questo quando gli azzurri vanno a gonfie vele, come nel momento attuale, il paragone risulta scontato. La rassegna stampa di Radiosei riporta una frase di Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, protagonista delle vittorie degli anni di Diego Armando Maradona: “Il Napoli di oggi è come quello di Sarri e Vinicio? Direi che per la bellezza del gioco abbia raggiunto quella dimensione, quindi sì”.